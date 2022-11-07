Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Монголии у границы с Китаем

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован в западной части Монголии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:48 по московскому времени в понедельник, находился в акватории озера Даян-Нур примерно в 14 км от границы с КНР.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.