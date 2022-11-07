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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

В Европе в этом году из-за жары скончались около 15 тысяч человек

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В странах Европы в 2022 году вследствие высоких температур воздуха умерли как минимум 15 тыс. человек, сообщило европейское бюро ВОЗ.

"Согласно данным по странам по состоянию на наши дни, считается, что именно из-за жары в 2022 году скончались как минимум 15 тыс. человек", - говорится в заявлении директора бюро Ханса Клюге, опубликованном в понедельник, когда в Шарм-эш-Шейхе проходит конференция ООН по изменению климата.

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В документе уточняется, что за лето работники сферы здравоохранения в частности зарегистрировали около 4,5 тыс. смертей в Германии, приблизительно 4 тыс. - в Испании, более 3,2 тыс. летальных исходов в Великобритании и более тысячи - в Португалии.

Отмечается, что показатель смертности вследствие жары может возрасти.

По данным ВОЗ, высокая температура воздуха может усугубить хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, а также осложнения, связанные с диабетом.

"Нам необходимо вместе эффективно бороться с изменением климата. Нам необходимо предпринимать больше действий в европейском регионе и за его пределами. Нам следует (...) смягчать последствия изменения климата, чтобы спасти больше жизней. И нам нужно делать это сейчас, если мы хотим предотвратить превращение климатического кризиса в необратимую климатическую катастрофу для нашего региона и всей нашей планеты", - сказал Клюге.

Он напомнил, что температура в Европе значительно повысилась в период с 1961 по 2021 гг. За прошедшие 50 лет в регионе из-за экстремальных температур погибли более 148 тыс. человек.

Аномальная жара в Европе

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