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Для Испании 2022 год оказался самым жарким в истории наблюдений

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Для Испании уходящий 2022 год оказался самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1961 года, сообщает AP со ссылкой на Национальную метеорологическую службу страны.

По предварительным данным метеорологов, средняя температура за год впервые была зафиксирована выше 15 градусов по Цельсию. Также 2022 год может оказаться одним из самых засушливых: только в 2005 и 2017 годах в Испании выпало меньше осадков.

Четыре самых жарких года в Испании пришлись на период после 2015 года.

AP напоминает, что Европа пережила очень засушливый и жаркий год, на который пришлись крупные лесные пожары, уничтожавшие урожай на полях, и ограничения на потребление воды.

Аномальная жара в Европе

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