В США 8 ноября пройдут промежуточные выборы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американцы во вторник примут участие в голосовании на выборах в Конгресс США, в ряде штатов также пройдут выборы губернаторов и представителей местных законодательных собраний.

На выборах будет избрана 435-местная Палата представителей США (нижняя палата Конгресса), и треть мест в сенате.

Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - будут избраны губернаторы.

Западные СМИ отмечают, что эти выборы косвенным образом позволят узнать оценку, данную американцами деятельности президента США Джо Байдена, а также - станут важным индикатором настроений в преддверии следующих выборов главы государства в 2024 году.

Выборы проходят в середине президентского срока, и поэтому называются промежуточными.

Избирательные участки откроются во вторник по всей стране, однако время их работы в каждом из штатов разное. В большинстве штатов участки откроются с 06:00-07:00 утра по местному времени. Время завершения их работы также не унифицировано. Например, в штате Нью-Йорк участки закроются в 21:00 (05:00 утра 9 ноября мск), а в Кентукки - в 18:00 (02:00 утра 9 ноября мск).

В этом году особой популярностью пользуется досрочное голосование. Число американцев, которые отдали свой голос, по состоянию на утро понедельника, оценивалось в 35,5 млн человек. Эксперты отмечают, что, вероятно, показатель тех, кто предпочел досрочное голосование на этих выборах в США, станет самым высоким за всю историю.

Согласно недавним опросам, в частности издания Politico, демократы и республиканцы имеют примерно равные шансы на большинство в Сенате. Ключевую роль в этом плане сыграют результаты выборов в Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Нью-Гэмпшире и Аризоне. Членам Республиканской партии необходимо получить лишь одно дополнительное место их тех, которые избираются в этом году, чтобы получить контроль в верхней палате Конгресса США. Прогноз ситуации в Палате представителей, согласно опросам, более предсказуем, чем в Сенате. Высока вероятность, что большинство в ней получат республиканцы. В настоящее время обе палаты Конгресса - под контролем демократов.

Ожидается, что первые данные по результатам начнут поступать с восточного побережья США с 19:00-20:00 по местному времени (03:00-04:00 9 ноября мск). Американские СМИ отмечают, что самым ранним указателем на вероятный успех республиканцев на выборах могут стать результаты по Вирджинии или Северной Каролине, если в них одержат победу представители этой партии.

Участки в штатах, расположенных западнее, начнут закрываться около 22:00-23:00 (06:00-07:00 мск), в это время, согласно американским СМИ, начнут публиковаться прогнозы о том, как распределятся места между партиями в Палате представителей.

По мнению ряда западных аналитиков, американцам, вероятно, "придется лечь спать, не зная, какая же партия победила", поскольку кандидаты во многих штатах идут "нога в ногу", и для объявления результатов будет необходимо подсчитать все голоса. На это может уйти несколько дней, а в некоторых штатах, например, в Калифорнии подсчет голосов традиционно ведется в течение нескольких недель.

Принято считать, что в США партия действующего президента на промежуточных выборах обычно теряет позиции в конгрессе, однако масштабы этого могут быть разными.

В том случае, если республиканцам удастся получить большинство в конгрессе, то это позволит им серьезно ограничивать реформы президента-демократа Джо Байдена. Президент в США не обладает прямым правом законодательной инициативы, но может опосредованно внести законопроект через членов конгресса от своей партии.

Выборы в США пройдут на фоне растущей инфляции и опасений рецессии в США, а также нестабильной международной обстановки. Многие избиратели также выражают обеспокоенность уровнем преступности в стране и ситуацией с миграцией. Опросы показывают, что по многим из подобных вопросов избиратели сейчас доверяют больше республиканцам, нежели демократам.

Выборы напрямую повлияют не только на президентскую кампанию выборов 2024 года, но и на простую жизнь американцев. Так, республиканцы и демократы резко расходятся во мнениях по ряду внутренних вопросов и намерены продвигать свои программы в случае успеха на выборах. Например, обе партии ранее уже представители законопроекты по абортам, которым они намерены придать силу закона, если получат большинство в Конгрессе. Республиканцы хотят запретить аборты по всей стране на сроке более 15 недель, демократы - сохранить право женщин на аборты.

Кроме того, члены Республиканской и Демократической партии ранее делали заявления о намерении провести те или иные расследования. Республиканцы, в случае получения большинства, хотят положить конец расследованию о штурме Капитолия 6 января 2021 года, которое демократы сделали свои приоритетом. Республиканцы же хотят начать расследование в отношении сына Байдена.

Помимо этого, согласно американским СМИ, выборы могут поставить более остро вопрос о помощи Украине. Хотя до сих пор обе партии поддерживали оказание такое поддержки, республиканцы, в случае получения большинства, могут инициировать более жесткий контроль за этой помощью и даже рассмотреть вопрос о ее сокращении.