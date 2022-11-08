Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Полиция Германии провела обыски в офисах UBS по подозрению в отмывании с "российским следом"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Германии утром во вторник провела обыски в двух филиалах швейцарского банка UBS в связи с расследованием по делу об отмывании денег, пишет Financial Times.

Обыски прошли в офисах банка во Франкфурте и в Мюнхене, подтвердили представители прокуратуры.

"Предметом расследования являются подозрения по поводу отмывания средств бизнесменом из Российской Федерации. Расследование не направлено на указанный банк или его сотрудников", - говорится в сообщении прокуратуры Франкфурта. Сумма оценивается более чем в 10 млн евро, сказал представитель прокуратуры.

По словам немецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, речь идет об Алишере Усманове. Ранее об этом написало издание Der Spiegel.

"Мы категорически отвергаем все подозрения в отмывании средств или уклонении от уплаты налогов в отношении Алишера Усманова", - заявил представитель бизнесмена во вторник.

"Эти заявления беспочвенны, ложны и порочат его достоинство и репутацию. Господин Усманов является честным и законопослушным налогоплательщиком, который уплатил все полагающиеся налоги в России", - добавил представитель.

UBS не ответил на запрос о комментарии. Ранее банк подтвердил факт проведения обысков.

Германия UBS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена упал до 39% перед промежуточными выборами

Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена упал до 39% перед промежуточными выборами

Lego планирует открыть 80 магазинов в Китае в 2023 году

Lego планирует открыть 80 магазинов в Китае в 2023 году

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Nvidia предложила Китаю альтернативу недоступным для него чипам

Nvidia предложила Китаю альтернативу недоступным для него чипам

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Что случилось этой ночью: вторник, 8 ноября

Блинкен заявил о поддержке США усилий по достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Блинкен заявил о поддержке США усилий по достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров

Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });