Посол РФ в США заявил, что Вашингтон игнорирует предупреждения об угрозе радиационной катастрофы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в соцсети, отмечает, что американские власти отмахиваются от предупреждений Москвы об угрозе радиационной катастрофы, связанной с планами Киева осуществить диверсию с применением "грязной бомбы".

"Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением "грязной бомбы". Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Ударная волна распылит радиоактивные вещества в периметре до нескольких тысяч квадратных метров. Зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет. Выполнение задачи по созданию "грязной бомбы" поручено двум украинским организациям. Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда", - говорится в статье.

В ней также утверждается, что "еще более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, является осуществление провокации на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Это может привести к аварии, сопоставимой с Чернобыльской и Фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился".

"Россия всеми силами пытается достучаться до международного сообщества, предупредить о надвигающейся угрозе. Однако в Вашингтоне от наших предостережений отмахиваются, называя их "ложными" и "безосновательными", - подчеркивает Антонов.