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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

У Адриатического побережья Италии произошло мощное землетрясение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Адриатическом море у берегов Италии утром 9 ноября произошли несколько сильных подземных толчков, магнитудой до 5,7, сообщает Ansa со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии. Предупреждения об угрозе цунами ученые не делали.

Самые первые два подземных толчка магнитудой 5,7 и 4 были зафиксированы вскоре после 7 утра (9 утра по Москве) и ощущались в разных зонах региона Марке. Затем, до 7:35 были зафиксированы еще около трех десятков более слабых толчков.

Очевидцы из районов Адриатического побережья рассказывали, что качались уличные фонари, на домах стали появляться трещины и люди выбегали на улицу. Землетрясение ощущалось и дальше - в частности, в Риме, Флоренции, Болонье и на севере Италии.

Из соображений предосторожности на отдельных территориях отменены занятия в школах и остановлено движение железнодорожного транспорта, представители властей оценивают масштаб повреждений.

Премьер-министр Джорджа Мелони следит за ситуацией, заявили в ее канцелярии.

Италия Фано Марке Джорджа Мелони Адриатика
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