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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Новый министр экономики Японии призвал бизнес повысить зарплаты сотрудникам

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министр восстановления экономики Японии Сигэюки Гото, занявший этот пост в конце октября, призвал компании предложить своим сотрудникам более масштабное повышение зарплат на очередных переговорах будущей весной. Его слова приводят ряд СМИ, в том числе

"Очень важно добиться значительного повышения зарплат, которое сможет в достаточной мере компенсировать рост цен, - сказал министр. - Я понимаю рост опасений, связанных с потреблением, поскольку увеличение цен на зарубежное сырье и подорожание импорта, вызванные ослаблением иены, привели к снижению реальных доходов".

Реальные зарплаты японцев, скорректированные с учетом инфляции, сократились в сентябре на 1,3% в годовом выражении, согласно официальным данным.

Инфляция в Японии в позапрошлом месяце осталась на августовском уровне 3%, что является максимумом с сентября 2014 года. Несмотря на это, Банк Японии по-прежнему придерживается ультрамягкой денежно-кредитной политики, удерживая краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых и целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Японский ЦБ ожидает, что по итогам текущего фингода, который завершится в следующем марте, потребительские цены без учета свежих продуктов питания вырастут на 2,9%, а не на 2,3%, как предполагалось в июле. Целевой уровень инфляции, установленный центробанком, составляет 2%.

Японские компании и профсоюзы традиционно проводят переговоры о зарплатах весной, перед началом нового финансового года.

Япония Сигэюки Гото Банк Японии
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