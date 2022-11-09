В Бельгии прошла всеобщая забастовка

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Бельгии в среду по призыву социалистических и христианских профсоюзов прошла всеобщая забастовка с требованиями поднять покупательную способность работников разных секторов, повысить зарплаты и сдержать рост цен на электроэнергию, сообщают бельгийские СМИ.

Профсоюзы также напомнили правительству о необходимости повышения социальных пособий и компенсации расходов на проезд на работу, дополнительного налогообложения сверхприбылей, причем не только энергетических предприятий.

Председатель всеобщей федерации труда Бельгии Тьерри Бодсон считает профсоюзную акцию успешной. Организаторам удалось мобилизовать для участия значительные массы недовольных своим положением бельгийцев.

В течение дня СМИ сообщали о ситуации на местах. В частности, бастующие устраивали пикеты в индустриальных зонах многих городов. Демонстрации не были запланированы, однако бастующие выходили на улицы с плакатами.

Забастовка затронула предприятия, наземный общественный транспорт, метро, междугороднее автобусное сообщение, железную дорогу, аэропорты, медицинские учреждения.

На железнодорожных линиях было значительно сокращено количество поездов. В большой части провинций Намюр, Люксембург и Валлонский Брабант поезда не ходили вообще из-за забастовки диспетчерского персонала.

По всей Валлонии наблюдались сбои в движении междугородних автобусов. В Шарлеруа встало метро и не вышли на линии городские автобусы. Было значительно сокращено количество общественного транспорта в Льеже. В Брюсселе работала только одна линия метро, автобусы и трамваи ходили не по расписанию.

Брюссельский аэропорт "Завентем" аннулировал 223 рейса или примерно 60% предусмотренных расписанием на среду. Во втором по значению аэропорту страны Шарлеруа были отменены все 120 коммерческих рейсов. Профсоюзные пикетчики заблокировали подъезды к аэропорту Льежа и доступы к терминалам.

Бастовали почтовые служащие, медицинские работники, портовые рабочие.

Премьер-министр страны Александр Де Кроо, реагируя на забастовочное движение, заявил, что правительство уже приняло "целую серию беспрецедентных мер" по поддержанию покупательной способности. Он призвал бельгийцев сплотиться перед лицом трудностей, вместо того чтобы вносить раскол в ряды нации.