Байден на G20 планирует обсудить Тайвань и Украину

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает обсудить с другими участниками саммита G20 в Индонезии возможные шаги по урегулированию украинского кризиса.

"Это будет возможностью обсудить, каковы могут быть следующие шаги", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.

"Мне сказали, что президент России вряд ли туда приедет. Но там будут другие участники", - добавил американский лидер.

Кроме того, в случае встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита он хочет обсудить ситуацию вокруг Тайваня и торговые отношения.

"Я не готов идти ни на какие принципиальные уступки. Я хочу (...) обозначить каждую из наших "красных линий", понять, что, по его мнению, соответствует важнейшим интересам Китая... и определить, противоречат ли наши интересы друг другу", - сказал Байден.

Американский лидер уточнил, что рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и о намерении США защищать Тайвань в случае нападения.

"В любом случае, нам предстоит многое обсудить", - заключил Байден.