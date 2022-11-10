МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш вызван в МИД РФ, где ему было заявлено о противоправных действиях латвийских властей, в том числе в отношении российской собственности, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В МИД России был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, в ходе беседы "также было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности".

"Подчеркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - отмечается в сообщении МИД РФ.

9 ноября в латвийском городе Резекне демонтировали установленный в 1976 году памятник "Освободителям Резекне", известный в народе как "Алеша". Он был последним крупным памятником советским солдатам в Латвии. В июне этого года в Латвии был принят закон, предполагающий снос всех памятников советской эпохи до 15 ноября.