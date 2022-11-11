Байден в пятницу отправится в Египет на конференцию по климату

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу направится в Шарм-эш-Шейх (Египет), чтобы принять участие в конференции ООН по климату (COP27) и встретиться с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Сегодня вечером президент отправится в Шарм-эш-Шейх, где завтра (в пятницу - ИФ) он примет участие в конференции по климату COP27 и проведет двустороннюю встречу с президентом ас-Сиси", - сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме в четверг.

По словам Салливана, лидеры обсудят ряд региональных и двусторонних вопросов.

Советник Байдена отметил, что на конференции американский лидер выступит с речью о его "личной приверженности решению климатического кризиса, укажет на прогресс, которого добились США" в борьбе с климатическими изменениями. Ранее в администрации сообщали, что Байден также заявит об "беспрецедентных усилиях, которые предпринимают США для снижения выбросов и продвижения борьбы с изменением климата".

Из Египта Байдена отправится в Камбоджу, где 12-13 ноября примет участие в ежегодном саммите США-АСЕАН и в саммите стран Восточной Азии. У президента США также запланирована двусторонняя встреча с премьером Камбоджи Хун Сеном. По данным Салливана, в воскресенье, 13 ноября, Байден примет участие в Восточноазиатском саммите. В ходе него президент обсудит "возможности по обеспечению безопасности и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе".

В Камбодже Байден также проведет двусторонние и трехстороннюю встречу с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем "в свете продолжающейся ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР".

Затем, 14 ноября, американский лидер направится на Бали (Индонезия), где 15-16 ноября пройдет саммит "Группы двадцати". Перед саммитом он проведет встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что также 14 ноября, до саммита, Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Со своей стороны, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что это будет первая личная встреча Байдена с Си Цзиньпином с момента его вступления в должность главы государства.

"Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению каналов связи между США и КНР, ответственному управлению, а также по совместной работе в областях, где наши интересы совпадают, особенно в вопросе транснациональных проблем, затрагивающих международное сообщество. Лидеры также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Сам Байден ранее на этой неделе заявлял, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 хочет обсудить ситуацию вокруг Тайваня и торговые отношения.

"Я не готов идти ни на какие принципиальные уступки. Я хочу (...) обозначить каждую из наших "красных линий", понять, что, по его мнению, соответствует важнейшим интересам Китая... и определить, противоречат ли наши интересы друг другу", - сказал Байден.

При этом он заявил, что намерен "обсудить Тайвань", а также ряд вопросов, включая справедливую торговлю и взаимоотношения Китая с другими странами региона. Американский лидер уточнил, что рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и о намерении США защищать Тайвань в случае нападения.

Он также сказал, что рассчитывает обсудить с другими участниками саммита G20 в Индонезии возможные шаги по урегулированию украинского кризиса.

"Это будет возможностью обсудить, каковы могут быть следующие шаги", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.

"Мне сказали, что президент России вряд ли туда приедет. Но там будут другие участники", - добавил американский лидер.