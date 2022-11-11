Американская подлодка со 154 крылатыми ракетами "Томагавк" подошла к Балканам

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка Florida, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, зашла в Ионическое море, следует из данных 6-го оперативного флота ВМС США.

Американские военные опубликовали фотографии подлодки в надводном положении во время доставки на ее борт груза вертолетом с атомного авианосца George Bush, который находится на патрулировании с боевыми кораблями сопровождения в акватории Адриатики.

По сообщению 6-го оперативного флота, в начале ноября в Средиземное море также вошла американская атомная подводная лодка Rhode Island, оснащенная 20-ю межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками.

Стратегическая субмарина заходила для пополнения припасов на британскую базу в Гибралтаре.