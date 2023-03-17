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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Австралия намерена закупить у США более 200 ракет "Томагавк" новейших модификаций

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Австралия планирует приобрести у США крылатые ракеты "Томагавк" (Tomahawk) новейших модификаций - 200 ракет в версии Block V и 20 в версии Block IV - на общую сумму $985 млн, сообщает в пятницу Defense news.

Накануне стало известно, что Госдеп США одобрил заключение этой сделки.

В Канберре заявляли, что ракеты установят на эсминцы типа "Хобарт", что позволит им наносить удары по наземным целям на большой дистанции. Также ракеты в версии Block V могут атаковать движущиеся по воде объекты и менять выбор цели в полете.

Defense news поясняет, что ракеты "Томагавк" с дальностью полета около 1,6 тыс. км особенно важны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у Китая есть баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 с дальностью боя соответственно 4 тыс. км и 2,1 тыс. км. С 2021 года ВМС США размещают ракеты "Томагавк" типа Block V на кораблях и на подводных лодках.

До 400 ракет "Томагавк" предполагает закупить у США и Япония. В конце февраля палата представителей - нижняя палата парламента страны - проголосовала за проект военного бюджета, предусматривающего выделение рекордных для страны $50 млрд на нужды обороны в 2023 финансовом году, из них $1,55 млрд предусмотрены на закупки таких ракет. Еще $830 млн должны пойти на компьютерные программы и оборудование для запуска этих ракет, на передачу технологий и тренировку персонала.

Австралия США
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