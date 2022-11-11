Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны наличные российские рубли

Разрешение будет действовать два месяца

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана планирует разрешить банкам второго уровня вывоз из республики наличных российских рублей, следует из проекта соответствующего постановления, опубликованном на сайте "Открытые НПА".

В Национальном банке Казахстана уточнили, что проектом предусматривается разрешение на вывоз из Казахстана в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня.

"Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - уточнил регулятор.

Постановление вступит в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.

Документ будет находиться в публичном обсуждении до 25 ноября.

Казахстан Национальный банк Казахстана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия в октябре снизила потребление газа более чем вдвое

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Утечка метана из "Северных потоков" оказалась намного меньше, чем сначала считалось

Индонезия запустила электронную визу для иностранных туристов

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Что случилось этой ночью: пятница, 11 ноября

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });