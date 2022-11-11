Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны наличные российские рубли

Разрешение будет действовать два месяца

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана планирует разрешить банкам второго уровня вывоз из республики наличных российских рублей, следует из проекта соответствующего постановления, опубликованном на сайте "Открытые НПА".

В Национальном банке Казахстана уточнили, что проектом предусматривается разрешение на вывоз из Казахстана в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня.

"Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - уточнил регулятор.

Постановление вступит в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.

Документ будет находиться в публичном обсуждении до 25 ноября.