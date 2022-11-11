Лукашенко предупредил западных инвесторов о возможной национализации активов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал поведение некоторых иностранных инвесторов в республике и предложил национализировать предприятия с иностранным капиталом, владельцы которого уходят из страны. Его заявления приводит близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Чтоб я близко не видел этих ваших литовцев, финнов и прочих здесь. Мы знаем, как они "заходили". И как побросали все и повыходили", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения ОАО "Амкодор-КЭЗ" в Толочинском районе. Видеофрагмент общения президента с руководителями предприятия и своими помощниками опубликовал приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко отметил, что не хочет называть конкретные предприятия, но ему уже поступают сообщения о поведении инвесторов. "Одни сбежали - финны. А литовцы бегают-ищут, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать".

"Они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом! Это будет национализированно. Вот и все! Мы сами это можем сделать", - заключил глава государства.