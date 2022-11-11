Бывший охранник посольства Великобритании в ФРГ признался в шпионаже в пользу РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит в пятницу в суде признал себя виновным в сотрудничестве с разведкой РФ, сообщает Evening Standard.

"Дэвид Смит, 58 лет, заявил центральному уголовному суду, что он согласен с предъявленными обвинениями в восьми случаях нарушения Закона о государственной тайне Британии, допущенных во время его незаконной деятельности с мая 2020 года по лето 2021 года", - отмечает газета.

"Он сознался, что делал без разрешения фотокопии документов, копировал записи с камер наблюдения и собирал конфиденциальные материалы под грифом "секретно", - уточняет издание.

Теперь ему грозит длительный срок тюремного заключения. Дату оглашения приговора пока не назначили.

В апреле в полиции Лондона сообщили, что Смита экстрадировали из ФРГ в Великобританию. Ему предъявили обвинения по девяти пунктам в соответствии с Законом о государственной тайне. По версии следствия, этот человек в период с октября 2020 года по август 2021 года занимался "сбором и передачей информации, полезной для российского государства".

Впоследствии немецкая полиция арестовала Смита в Потсдаме.