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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Победа демократа в Аризоне уравняла шансы двух партий для получения контроля над Сенатом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В американском штате Аризона сенатор-демократ Марк Келли на выборах в Сенат Конгресса США одерживает победу над своим оппонентом - республиканцем Блейком Мастрсом, прогнозирует телеканал CNN.

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"Это является важной победой, которая приближает демократов на один шаг к их цели сохранения контроля над Сенатом, что было бы ошеломляющим достижением, учитывая низкие рейтинги президента Джо Байдена и неблагоприятный экономический климат", - отмечает телеканал.

По состоянию на утро субботы по московскому времени, с победой в Аризоне шансы демократов и республиканцев на выборах в Сенат уравнялись: кандидаты от обеих партий завоевали по 49 мест.

Пока продолжается подсчет голосов в Неваде и Джорджии, где победа демократов в одном из этих штатов позволит им удержать контроль над Сенатом, - при равенстве мест решающим голосом является голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис.

США Аризона
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