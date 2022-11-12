Эрдоган заявил о намерении создать международный газовый хаб, определяющий цены

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Власти Турции хотят сформировать на территории страны международный газовый хаб, участники которого будут определять цены на данный ресурс, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и сжиженным природным газом (СПГ). В данной связи проводим активные переговоры со многими странами: от Центральной Азии и Средиземного моря. Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ", - приводит "Анадолу" его слова с церемонии запуска газораспределительных сетей в провинции Кастамону на севере страны.

Эрдоган напомнил, что через турецкую территорию проходят семь экспортных газопроводов, и что страна располагает двумя СПГ-терминалами, двумя плавучими установками для хранения и ре-газификации СПГ и двумя подземными газохранилищами. Также президент сказал, что Турция ускорила работы для начала добычи газа со своего месторождения "Сакарья" в Черном море. Эрдоган добавил, что специалисты завершили бурение девяти из 10 скважин в Черном море.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

В начале ноября Эрдоган предположил, что турецкие власти будут создавать хаб для российского газа на западе своей страны.