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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

МВФ ожидает роста ВВП Грузии в 2022 году на 10% на фоне иммиграции и бума потребления

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд скорректировал прогноз по росту экономики Грузии в 2022 году, повысив его до 10%, тогда как в сентябре ожидал роста на 9%.

Согласно материалам на сайте фонда, годовая инфляция в стране ожидается на уровне 10,5% (сентябрьский прогноз - 11,7%).

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Заметный рост экономики связан с повышением доходов от туризма, всплеском иммиграции, притоком денежных переводов и увеличением транзитной торговли, а также укреплением курса национальной валюты.

МВФ считает, что в среднесрочной перспективе роста экономики будет на уровне 5% на фоне сдерживания внешнего притока средств, ухудшения глобальных экономических и финансовых условий и жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция останется высокой из-за роста цен на сырье и повышенного внутреннего спроса и достигнет целевого показателя в 3% лишь в 2024 году.

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Бум потребления в Грузии эксперты связывают с притоком в страну россиян после начала военной операции на Украине.

Грузинская Служба национальной статистики в понедельник сообщила, что в третьем квартале страну посетили 443,6 тыс. граждан РФ, что составляет 27,7% от общего числа туристов.

"В третьем квартале текущего года визитеры потратили в Грузии 4,6 млрд лари (более $1,7 млрд - ИФ)", - говорится в сообщении.

В 2021 году экономика страны выросла на 10,4%.

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