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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Японские военные задумались о создании подводных дронов для минирования

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Японские военные планируют создать подводный беспилотный аппарат, чтобы устанавливать мины или проводить разминирование, сообщила The Japan Times со ссылкой на источник.

По его данным, Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии уже выпускает беспилотный аппарат, способный обнаруживать мины, и вскоре, как ожидается, оно начнет работу над новым беспилотником.

Предполагается, что беспилотники новой модели в случае возможного вооруженного конфликта должны помешать высадке неприятеля на японский архипелаг Рюкю, протянувшийся от острова Кюсю до Тайваня, или попыткам врага устроить блокаду и перерезать морские пути за счет минирования, сказал собеседник издания.

При этом установка мин при помощи нового японского беспилотника должна остаться незамеченной для спутников и других разведывательных средств противника.

The Japan Times уточняет, что о планах японского Минобороны на беспилотник стало известно на фоне попыток ведомства расширить использование беспилотных аппаратов в сухопутных, воздушных и морских Силах самообороны Японии. В частности, министерство планирует получить в свое распоряжение небольшие БПЛА для ударов по наступающему неприятелю и также оно хочет создать беспилотники, которые будут действовать в связке с разрабатываемыми Японией истребителями.

Япония Минобороны Рюкю
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