Польша выступила против участия представителей РФ в ноябрьской сессии ПА ОБСЕ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Польше не считают возможным участие российской делегации в ноябрьской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Не питая особых иллюзий относительно возможности нашего полноценного участия в предстоящей сессии в Варшаве, мы все же своевременно запросили руководство Ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении польской стороной гарантий выдачи членам нашей делегации въездных виз для участия в сессии", - сказал Джабаров на заседании Совета Федерации в среду.

"К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ руководителя польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится дословно - она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве", - сообщил он.

По словам сенатора, "также она заявила, что допуск упомянутых лиц - членов делегации - к осенней сессии в ПА ОБСЕ нарушил бы принцип солидарности с Украиной".

Он ожидает, что подобные проблемы у российской делегации возникнут и на последующих сессиях ПА ОБСЕ. Они пройдут в Вене в феврале и в июле в Ванкувере.

По словам Джабарова, ограничение доступа российских парламентариев к мероприятиям ПА ОБСЕ "приобретает систематический характер".

Так, введение односторонних ограничительных мер в отношении членов делегации РФ не позволило обеспечить ее участие в ежегодной сессии в Бирмингеме в июле.

"Теперь ситуация с возможностью полноценной работы нашей делегации на Варшавской сессии развивается по схожему сценарию", - сказал Джабаров.

По его словам, сессия ПА ОБСЕ в Варшаве пройдет 24-26 ноября. Осенью она традиционно проходит в формате конференции, заявленная организаторами тема - "Война на Украине. Роль ОБСЕ и национальных парламентов в урегулировании конфликта", принятие каких-либо резолюций не предполагается.

"Однако в рамках сессии запланировано заседание Постоянного комитета, который рассмотрит проект поправки в регламент, предусматривающий механизм и основания для приостановки действия мандата государства-участника в органах ПА ОБСЕ. Очевидно, что принятие подобной поправки нацелено против участия нашей страны в этой международной организации", - заявил Джабаров.

Поскольку участие делегации российского парламента в предстоящей осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве не представляется возможным, делегация направила заявление членам Постоянного комитета ПА ОБСЕ о том, что Россия выступает против внесения любых изменений в правила процедуры в ходе заседания постоянного комитета.

Недопуск российских парламентариев к участию в мероприятиях ПА ОБСЕ является "вопиющим нарушением тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года", сказал Джабаров. По его словам, этот документ предусматривает предоставление государствами-участниками ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам организации, участвующим в любых официальных мероприятиях ОБСЕ и в прочей парламентской деятельности посредством выдачи виз или разрешений, необходимых для въезда на территорию их стран как минимум на срок проведения мероприятий.