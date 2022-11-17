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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

В Тегеране обвинили разведки западных стран в планах вызвать гражданскую войну в Иране

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан утверждает, что разведслужбы западных государств и Израиль планирует расколоть иранское общество и спровоцировать гражданскую войну в стране.

"Разные спецслужбы, Израиль и некоторые западные политики, у которых есть планы спровоцировать гражданскую войну, разрушение и разъединение Ирана, должны помнить, что Иран - это не Ливия или Судан", - передают западные СМИ слова Абдоллахиана.

В Иране в сентябре вспыхнули акции протеста после смерти молодой женщины Махси Амини, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, но семья женщины настаивает, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

Ранее агентство "Тасним" сообщало, что на фоне протестов группа вооруженных лиц накануне атаковала рынок в городе Изе в провинции Хузестан. В результате погибли семь человек. В четверг иранские власти сообщили, что арестовали трех участников этого нападения.

Иран Израиль
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