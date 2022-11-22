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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

За время протестов в Иране арестовали не менее 40 иностранцев

За время протестов в Иране арестовали не менее 40 иностранцев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Иране сотрудники правоохранительных органов арестовали не менее 40 иностранных граждан за участие в акциях протеста, которые продолжаются в стране с середины сентября.

"На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранцев", - заявил на пресс-конференции официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, его цитирует агентство "Тасним".

Он не уточнил национальности арестованных иностранцев, однако, в сентябре в Иране сообщали об аресте девяти граждан Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов и Швеции за участие в акциях протеста. Также задержаны как минимум два испанца, отмечает EFE. По информации EFE, в Иране также арестованы 26 граждан Азербайджана, Таджикистана и Афганистана по делу о нападении на святыню в городе Шираз, в результате которого в октябре погибли 20 человек.

Власти Ирана обвинили США, Израиль и европейские страны в попытке развязать гражданскую войну в стране, "расколоть" ее протестами.

Иран Масуд Сетайеши Шираз Испания Афганистан США
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