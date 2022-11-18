МИД РФ заявил о готовности Москвы к контактам с США по стратстабильности на более высоких уровнях

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова к контактам с США по стратстабильности на высоком уровне, если такую заинтересованность проявит Вашингтон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если американцы проявят к этому интерес и готовность, то мы отказываться не будем. Американцы знают нашу позицию, она совпадает с тем, что мы предлагали им и что излагали мы им на отрезке до момента, когда они прервали это все в одностороннем порядке", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты на более высоком уровне по этой тематике после консультаций.

"Раз они прервали, они и должны восстанавливать, - это очень простая логика", - добавил он.

Накануне Рябков сообщил, что российско-американские контакты в рамках двусторонней комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) состоятся в Каире с 29 ноября по 6 декабря.