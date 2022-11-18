Путин обсудил по телефону с эмиром Катара стабильность на газовом рынке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере - в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке", - говорится в сообщении.

Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране Чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной. "Тамим Бен Хамад Аль Тани поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства", - отмечается в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, информирует президентская пресс-служба