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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде с учетом позиции РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел и министры торговли стран АТЭС приняли совместную министерскую декларацию в компромиссном виде с учетом позиции РФ. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на полях саммита АТЭС.

"Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", - сказал замминистра, представлявший Минэкономразвития на министерской встрече.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития РФ, представители G7 в АТЭС (среди них Канада, США, Австралия, Новая Зеландия и Япония) активно настаивали на интеграции в декларацию темы Украины. "Не следует забывать, что АТЭС - экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата - вопрос явно не по линии АТЭС", - подчеркнул замминистра.

В итоге, по его словам, соответствующий пункт принят в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии.

"Если касаться других вопросов, то там большая повестка. В декларация отражена не только наша позиция, но и достаточно большого количества участников АТЭС, - что нарастает протекционизм. Это является одной из причин проблем в экономике - нарушение цепочек добавленной стоимости, цепочек поставок товаров. В документе зафиксирована и наша озабоченность об ограничениях в торговле, носящих политический контекст", - добавил он.

Кроме того, по его словам, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь – разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB).

"В текст включены слова про реформу ВТО, в том числе о необходимости охватывать формальными правилами те сферы, которые сейчас регулируются в так называемой серой зоне, либо вообще не регулируются", - сказал замимнистра.

Кроме того, по его словам, в декларации отражены вопросы по климату, инвестициям, ESG-повестка.

Саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходит 18-19 ноября, 16-18 ноября проходили встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли – от России в этих встречах принимали участие замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

Министерская декларация предваряет итоговую декларацию лидеров АТЭС, которая, как ожидается, может быть принята в субботу.

АТЭС Минэкономразвития РФ
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