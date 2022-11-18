В Катар прибывают болельщики в преддверии старта ЧМ по футболу

В стране ожидают более 1 млн иностранных гостей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группы болельщиков из разных стран мира прибывают в Катар, где в воскресенье начнется чемпионат мира по футболу, сообщают ближневосточные СМИ.

Фанаты собираются на улицах Дохи, поют песни, танцуют и готовятся к старту турнира. Болельщики традиционно одеваются в цвета своих команд: по городу уже прогуливаются, в частности, нидерландские болельщики в ярких оранжевых джерси, а также большое число мексиканских болельщиков в сомбреро и бразильцев в желтых футболках и с национальными флагами.

Ожидается, что Катар за время турнира примет 1,2 млн фанатов.

Ранее в пятницу, за 48 часов до старта турнира, в Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что после обсуждений с властями Катара решили не продавать алкогольные напитки на восьми футбольных стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2022. При этом разрешено продавать алкогольные напитки на мероприятиях в рамках Фанатского фестиваля, в других местах для фанатов и в лицензированных местах. На стадионах доступным останется безалкогольное пиво Budweiser.

Budweiser является одним из главных спонсоров ФИФА, а потому только пиво этой марки может продаваться на чемпионатах мира по футболу. Западные СМИ сообщают, что спонсорская поддержка Budweiser составляет $75 млн.

Западные СМИ отмечают, что эта компания работает над соглашением о том, чтобы превратить один из люксовых отелей в центре Дохи в свой тематический парк, где бутылка пива будет продаваться как минимум за $15.

Между тем, в стране взлетели продажи популярного в Катаре напитка "Карак" - пряного чая с молоком и специями. Его цена составляет менее $0,30.

Изначально власти Катара разрешили продажу алкоголя рядом со стадионами, однако попросили сделать пункты продаж не сильно заметными.

Чемпионат мира по футболу пройдет c 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Впервые в истории турнир состоится на Ближнем Востоке.

Первый матч состоится в воскресенье. На поле выйдут футболисты Катара, который принимает ЧМ по футболу, и Эквадора.

Сборная России на ЧМ не выступит. Весной нынешнего года российская сборная должна была сыграть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении российской сборной действуют и в настоящий момент.