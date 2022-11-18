Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В Катар прибывают болельщики в преддверии старта ЧМ по футболу

В стране ожидают более 1 млн иностранных гостей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группы болельщиков из разных стран мира прибывают в Катар, где в воскресенье начнется чемпионат мира по футболу, сообщают ближневосточные СМИ.

Фанаты собираются на улицах Дохи, поют песни, танцуют и готовятся к старту турнира. Болельщики традиционно одеваются в цвета своих команд: по городу уже прогуливаются, в частности, нидерландские болельщики в ярких оранжевых джерси, а также большое число мексиканских болельщиков в сомбреро и бразильцев в желтых футболках и с национальными флагами.

Ожидается, что Катар за время турнира примет 1,2 млн фанатов.

СпортВласти Катара решили запретить продавать пиво на стадионах за 2 дня до старта ЧМВласти Катара решили запретить продавать пиво на стадионах за 2 дня до старта ЧМЧитать подробнее

Ранее в пятницу, за 48 часов до старта турнира, в Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что после обсуждений с властями Катара решили не продавать алкогольные напитки на восьми футбольных стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2022. При этом разрешено продавать алкогольные напитки на мероприятиях в рамках Фанатского фестиваля, в других местах для фанатов и в лицензированных местах. На стадионах доступным останется безалкогольное пиво Budweiser.

Budweiser является одним из главных спонсоров ФИФА, а потому только пиво этой марки может продаваться на чемпионатах мира по футболу. Западные СМИ сообщают, что спонсорская поддержка Budweiser составляет $75 млн.

Западные СМИ отмечают, что эта компания работает над соглашением о том, чтобы превратить один из люксовых отелей в центре Дохи в свой тематический парк, где бутылка пива будет продаваться как минимум за $15.

Между тем, в стране взлетели продажи популярного в Катаре напитка "Карак" - пряного чая с молоком и специями. Его цена составляет менее $0,30.

Изначально власти Катара разрешили продажу алкоголя рядом со стадионами, однако попросили сделать пункты продаж не сильно заметными.

Чемпионат мира по футболу пройдет c 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Впервые в истории турнир состоится на Ближнем Востоке.

Первый матч состоится в воскресенье. На поле выйдут футболисты Катара, который принимает ЧМ по футболу, и Эквадора.

Сборная России на ЧМ не выступит. Весной нынешнего года российская сборная должна была сыграть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении российской сборной действуют и в настоящий момент.

Катар ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 18 ноября

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Цена Brent опустилась ниже $88 за баррель

Работу климатического саммита в Египте пришлось продлить из-за споров о декларации

Лукашенко призвал белорусских производителей занять нишу ушедшей сети McDonald's

Лукашенко призвал белорусских производителей занять нишу ушедшей сети McDonald's
Военная операция на Украине

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });