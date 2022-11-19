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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В США воспользовались жребием, чтобы определить победителя городских выборов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Выборы на место в городском совете в городке Роджерс-сити, Мичиган, были решены путем вытягивания двух листков бумаги из чаши. Такую процедуру провели через несколько дней после голосования, которое закончилось ничьей: каждый из двух кандидатов получил по 616 голосов. Об этом сообщает агентство Associate Press.

Новым членом совета в Роджерс-Сити стала Тимин Адэр, в чьей бумажке было написано "избрана".

Соответственно, в листке ее оппонента Бриттани Вандерволл было написано "не избрана". После жребия противники обнялись, как сообщают СМИ.

"Я сказала людям, что в любом случае Роджерс-Сити победит", - подчеркнула еще Вандерволл перед жеребьевкой.

А Тимин Адэр добавила, что ничью можно было расценивать так, будто их городок удовлетворен обоими кандидатами.

Роджерс-Сити - город в северном Мичигане с населением около 2800 человек.

США Мичиган
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