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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Токаев надеется, что в парламенте Казахстана появится оппозиция

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В результате парламентских выборов, намеченных на 2023 год, в мажилисе будет оппозиция, надеется президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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"Ожидаю, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе переставляющие оппозиционные взгляды", - сказал Токаев журналистам в воскресенье в Астане.

Он также заявил, что правительство продолжит свою работу после президентских выборов, но в кадровом составе будут проведены некоторые изменения.

"Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов", - напомнил Токаев журналистам в воскресенье в Астане.

"Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как впрочем, и в других ведомствах, конечно же, будут произведены", - добавил глава государства.

Токаев сам уже проголосовал на внеочередных выборах президента страны. Он голосовал на участке N59 во Дворце школьников в Астане.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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