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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В результате землетрясения в Индонезии 46 человек погибли, около 700 пострадали

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения на индонезийском острове Ява выросло до 46 человек, пострадали около 700, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Сейчас в областной больнице Чианджура насчитывается 46 погибших и около 700 раненых. Многие из них пострадали из-за обрушившихся зданий", - заявил глава Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.

В агентстве заявили, что в результате землетрясения пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие государственные объекты. Отмечается, что число жертв может возрасти.

Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.

AP отмечает, что в Индонезии часто происходят подземные толчки, однако они редко ощущаются в столице страны городе Джакарта.

В этот раз в столице раскачивались многоэтажные здания, некоторые жильцы были эвакуированы.

Индонезия
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