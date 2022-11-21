Импортеры нефти в Великобританию должны будут доказать, что она не из РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Импортеры нефти и нефтепродуктов в Великобританию должны будут готовы документально доказать, что товар не российского происхождения, иначе столкнутся с проблемами – вплоть до конфискации.

Очередной пакет санкций ЕС запрещает государствам-членам союза транспортировать нефть и нефтепродукты российского происхождения, включая услуги по перевалке ship-to-ship, в третьи страны. Правило вступает в силу с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. Великобритания синхронизирует запреты с европейскими. В понедельник британское правительство опубликовало разъяснения к предстоящему вступлению в силу нового санкционного пакета.

"Все импортеры нефти и нефтепродуктов в Великобританию должны быть в состоянии предоставить властям доказательства, что товары происходят не из России. Как правило, им может быть сертификат происхождения, подтверждающий точный объем нефти, происходящей не из России. В отдельных случаях таможенные органы могут затребовать дополнительную информацию", - говорится в документе.

Власти советуют всем участникам цепочки поставок на британский рынок осуществлять необходимые процедуры due diligence, чтобы убедиться, что санкционные ограничения не нарушены. Гарантии того, что нефть не из России, импортерам рекомендуется включать в контракты со своими контрагентами.

"Если импортер не может доказать, что нефть или нефтепродукты, ввозимые в Великобританию, происходят не из России, партия или соответствующая часть груза может быть не допущена к разгрузке или может стать предметом конфискации", - говорится в разъяснении.