Японский спутник "Омотэнаси" не сможет сесть на Луну из-за проблем со связью

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) не смогли установить стабильную связь со спутником "Омотэнаси", который теперь не сможет осуществить посадку на поверхность Луны, сообщили в агентстве в понедельник.

"Мы определили, что связь космического аппарата с наземной обсерваторией дальней космической связи Goldstone не может быть установлена, и невозможно осуществить посадку аппарата на Луну", - говорится в сообщении JAXA в соцсетях.

Там отметили, что хотя достичь основной цели миссии нельзя, специалисты планируют использовать "Омотэнаси" для испытания различных космических технологий, а также измерения радиации вне магнитосферы Земли.

"Мы продолжим работать над восстановлением связи", - добавили в JAXA.

Японский спутник "Омотэнаси" был запущен в ходе лунной миссии США Artemis 1 ("Артемида-1") на ракете-носителе Space Launch System (SLS) 16 ноября. На следующий день в JAXA сообщили, что кубсат "не смог наладить солнечную генерацию и установить стабильную связь". Другой японский кубсат, запущенный в ходе миссии, EQUULEUS, по данным агентства, работает штатно.

По замыслу JAXA, кубсат "Омотэнаси" массой 14 кг должен был стать самым малым по размеру аппаратом, совершившим посадку на лунную поверхность. Его основными задачами назывались апробация и демонстрация технологий, необходимых для посадки аппаратов малого размера на Луне, в том числе технологий связи, управления, выработки электроэнергии и двигательной системы.