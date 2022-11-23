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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек
Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения на северо-западе Турции пострадали не менее 35 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на данные турецкого Минздрава.

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения пришелся на провинцию Дюздже, российские сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 6, турецкие сейсмологи - в 5,9. Землетрясение началось в 4:08 по местному (и московскому) времени. После самого мощного толчка фиксировались афтершоки.

В провинции Дюздже нашли 32 пострадавших, еще по одному пострадавшему насчитали в провинциях Стамбул, Болу и Зонгулдаг. По словам чиновников, некоторые люди получили травмы, когда в панике прыгали с балконов.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, прибыв в Дюздже, сказал журналистам, что данных о погибших у него нет.

Турция Дюздже МВД Стамбул Болу Минздрав
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