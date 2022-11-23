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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Швейцария приняла очередной пакет санкций против РФ

Он предусматривает введение потолка цен на российскую нефть

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Швейцария в среду утвердила восьмой пакет санкций в отношении России, который предусматривает введение "потолка" цен на российскую нефть.

"Федеральный совет Швейцарии 23 ноября принял очередные санкции против России. Совет утвердил меры, принятые Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций", - говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального совета.

"Санкции включают правовую основу для введения "потолка" цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничения в отношении товаров из железа и стали, продукцию аэрокосмического производства и товары, имеющие для России экономическое значение", - подчеркивается в заявлении.

Уточняется, что санкции вступают в силу в 18:00 среды по местному времени (20:00 по Москве).

Новые меры также предусматривают запрет на предоставление российским властям и компаниям услуг в сфере IT, инжиниринговых, архитектурных и юридических услуг. Помимо этого, вводится запрет для граждан Швейцарии занимать руководящие должности в некоторых компаниях, находящихся в собственности РФ.

В документе отмечается, что 12 октября власти Швейцарии внесли в санкционные списки по России еще 30 физических и юридических лиц.

ЕС принял восьмой пакет санкций с аналогичными мерами 6 октября.

Швейцария
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