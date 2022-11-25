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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В Абхазии сочли непризнание Европой паспортов РФ противоречием международному праву

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Решение Европарламента о непризнании российских паспортов, выданных в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии, полностью противоречит базовым нормам международного права, заявил журналистам в Сухуме министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба

В миреЕвропарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФЕвропарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФЧитать подробнее

В то же время, он отметил, что это решение "не влияет на курс по укреплению независимого суверенного Абхазского государства".

По его словам, официальный Сухум "в диалоге с европейскими структурами будет добиваться признания, прежде всего, национального паспорта гражданина Республики Абхазия".

Ранее МИД Абхазии в своем заявлении по этому поводу обвинил Европейский Союз в соучастии в "антигуманной политике Грузии по международной изоляции Абхазии".

"Принятые ограничения являются грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека. Решение Европарламента препятствует реализации гражданами Республики Абхазия неотъемлемого права на свободу передвижения", - подчеркнули в МИД.

ЕС Абхазия Россия
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