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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В Киргизии потушили пожар в парламенте

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в здании парламента Киргизии потушен, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в МЧС республики.

"В здании парламента произошло небольшое возгорание, было задымление. В настоящее время пожар потушен", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.

Работники парламента возвращаются на рабочие места. Пожарная служба выясняет причины случившегося.

Ранее в МЧС сообщили, что для тушения пожара направлено шесть пожарных расчетов, так как здание парламента считается стратегическим объектом.

Депутатов в здании парламента в момент возгорания не было. Весь депутатский корпус участвует на съезде первого Народного Курултая (Народное собрание), где также выступает президент страны Садыр Жапаров. Съезд проходит в здании филармонии.

Киргизия
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