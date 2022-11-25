В Киргизии потушили пожар в парламенте

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в здании парламента Киргизии потушен, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в МЧС республики.

"В здании парламента произошло небольшое возгорание, было задымление. В настоящее время пожар потушен", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.

Работники парламента возвращаются на рабочие места. Пожарная служба выясняет причины случившегося.

Ранее в МЧС сообщили, что для тушения пожара направлено шесть пожарных расчетов, так как здание парламента считается стратегическим объектом.

Депутатов в здании парламента в момент возгорания не было. Весь депутатский корпус участвует на съезде первого Народного Курултая (Народное собрание), где также выступает президент страны Садыр Жапаров. Съезд проходит в здании филармонии.