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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В Италии зафиксировали существенный рост количества заражений COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Италии в пятницу сообщили, что за неделю зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев заражения COVID-19, а также заметное ускорение темпов распространения этого заболевания, пишет газета Il Sole 24 Ore.

Так, в период с 18 по 24 ноября в стране выявили 229 135 случаев заражения: это на 10% больше, чем на предыдущую неделю. От последствий заболевания с 18 по 24 ноября в Италии скончались 580 человек (на примерно 9% больше, чем за предыдущие семь дней).

Итальянское телевидение, со своей стороны, отмечает, что скорость распространения коронавируса в Италии сейчас таковы, что эпидемийный порог в стране следует считать превышенным.

Италия коронавирус
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