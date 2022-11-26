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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Минобороны РФ заявили, что США провели опасные исследования по усилению свойств COVID

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в США проведены представляющие опасность исследования по усилению свойств коронавируса на основе штаммов "омикрон" и "уханьского" варианта.

"Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", - сказал на брифинге в субботу начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его данным, в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного "уханьского" варианта.

"Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких, - сказал Кириллов. - Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин".

Как он отметил, "хотя Минздравом США принято решение о проведении расследования деятельности руководства университета, проведение "бостонского эксперимента" говорит о том, что в Соединенных Штатах отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии".

"Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам", - сообщил начальник войск РХБЗ РФ.

США Коронавирус Минобороны РФ Игорь Кириллов
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