Организатор и участники несанкционированного митинга задержаны в Астане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Астане задержаны участники незаконного митинга, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Казахстана.

По данным полиции, накануне вечером в одном из ночных клубов проходило массовое мероприятие, организатором которого выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

"В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали.

"Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок. В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам", - отмечается в информации.

В настоящее время, как заявляет пресс-служба МВД, ряд лиц установлено и задержано.

Сколько людей задержано, не сообщается.