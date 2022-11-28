Эксперты ждут стагфляцию в мировой экономике в 2023 году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стагфляция будет ключевым риском для мировой экономики в 2023 году, полагают инвесторы, которые говорят, что надежды на ралли рынков являются преждевременными после масштабной распродажи в текущем году.

Почти половина из 388 респондентов, принимавших участие в новом опросе MLIV Pulse, сказали, что сценарий, при котором рост экономики продолжит замедляться, тогда как инфляция будет оставаться высокой, будет доминирующим в странах мира в следующем году. Вторым наиболее вероятным сценарием считается дефляционная рецессия, тогда как восстановление экономики в условиях высокой инфляции считается наименее вероятным развитием событий.

Результаты опроса сигнализируют о том, что следующий год вновь будет непростым для рисковых активов после того, как меры центральных банков по ужесточению монетарной политики, рост инфляции и конфликт России и Украины спровоцировали самый существенный обвал фондовых рынков со времен глобального финансового кризиса 2008 года, пишет агентство Bloomberg. Более 60% опрошенных говорят, что инвесторы по всему миру по-прежнему слишком оптимистичны в отношении цен на активы.

"Следующий год все еще будет сложным", - говорит портфельный управляющий Buffalo International Fund в Kornitzer Capital Management Inc. Николь Корнитцер.

"Определенно, на текущий момент ожидается стагфляция", - отмечает эксперт.

Тем временем около 60% опрошенных ожидают дальнейшего ослабления доллара. Это контрастирует с октябрьским опросом, когда почти половина респондентов ожидали, что будут держать длинные позиции в долларах в преддверии ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Доллар, вероятно, ослабнет в течение 2023 года, - сказала Корнитцер. - Возможно, не очень существенно, однако тренд, вероятно, будет понижательным".

Все внимание инвесторов сосредоточено на дальнейших действиях ФРС, при этом рост экономики, вероятно, подвергнется еще большему давлению, поскольку процентные ставки будут оставаться на высоком уровне на протяжении более длительного времени. Еще одним риском для мировой экономики является политика "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу, отмечают эксперты.