Казахстан пока не планирует снижать тарифы на ж/д транзит российского зерна

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан пока не планирует снижать тарифы на железнодорожный транзит российского зерна через республику, этот вопрос обсуждался, но конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

"Никто не собирается снижать, пока нет никаких конкретных предложений по перевозкам товаров, о каких количествах идет речь", - сказал Жумангарин, отвечая на вопрос журналистов о предложении РЖД снизить тарифы на перевозку зерна через Казахстан.

Он добавил, что на прошедшем казахстанско-российском форуме стороны обсудили большой круг вопросов, в том числе вопросы вокруг барьеров, которые возникают при транспортировке грузов.