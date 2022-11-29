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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Российские войска ведут наступательные действия на Донецком направлении

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - - Вооружённые силы России развивают наступление на Донецком направлении, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия", - сказал Конашенков.

По его данным, "за сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей".

Конашенков также сообщил об отражении атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на ряде направлений в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР).

"На Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщил он.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР, сказал Конашенков.

"Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - сообщил он.

Хроника 24 февраля – 29 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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