Байден может встретиться с принцем Уэльским в пятницу в США

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента США Джо Байдена с британским принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон может состояться 2 декабря в Бостоне, сообщает DailyMail со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, принц Уэльский с супругой прибудут в этот американский город в среду. Там принц будет вручать награды в рамках премии Earthshot Prize, основанной им для поощрения предпринимателей, работающих над экологическими проблемами.

В это же время в Бостон прибудет для сбора средств на политические нужды президент США.

Представители обеих сторон пытаются согласовать расписание, чтобы в пятницу организовать встречу Байдена и Уильяма, сообщает издание.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка принца после кончины Елизаветы II.

Последний раз принц Уильям был в США 8 лет назад. Он встречался с тогдашним президентом Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.