Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Украинский борщ предложили внести в список нематериального культурного наследия

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информационной политики Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

"Состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия пять элементов, среди которых - "Культура приготовления украинского борща", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которой занимается ОО "Институт культуры Украины".

Кроме культуры приготовления борща, в Национальный перечень войдут: "Технология создания клембовской сорочки "с цветком", "Пасхальное гуляние "Водить Володара" в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области"; "Борщевская народная вышивка"; "Карпатское лижникарство (производство покрывал из овечьей шерсти - ИФ)".

Украина ЮНЕСКО

Новости

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал Карабах армянской страной

Пашинян назвал Карабах армянской страной
Протесты в Бишкеке

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее
Протесты в Бишкеке

ВС Киргизии оправдал нового премьера Жапарова по уголовному делу

Протесты в Бишкеке

Оппозиционный депутат возглавил парламент Киргизии

Протесты в Бишкеке

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');