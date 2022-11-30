В Белоруссии заявили о готовности к дальнейшему развертыванию региональной группировки войск

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о готовности к дальнейшему развертыванию региональной группировки войск и сил Белоруссии и России.

"Она (группировка войск - ИФ) может быть развернута как поэтапно, так и сразу целиком. Сейчас мы действуем поэтапно", - сказал глава Минобороны республики в среду в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Это адекватная реакция на действия НАТО в регионе и демонстрация нашей решимости защищать свою землю, Союзное государство. Сами же задачи региональной группировки не менялись. Как и прежде, они носят оборонительный характер", - подчеркнул Хренин.

Он также сообщил, что региональной группировкой войск уже были проведены "различные учения, в том числе с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, а также тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования районов и рубежей, организации связи, охранения и так далее".

"Отрабатывались разные варианты противодействия возможным вызовам и угрозам, а также различные подходы в применении региональной группировки войск", - добавил глава Минобороны республики.

При этом Хренин отметил, что республика рассчитывает на помощь России в случае военного конфликта на ее территории.

"Прежде всего мы рассчитываем на себя. Однако мы понимаем, что, если понадобится помощь, у нас есть надежный союзник. Поэтому продолжим принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству", - сказал министр.

Хренин подчеркнул, что "ни одно государство не может в одиночку обеспечить безопасность".

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".