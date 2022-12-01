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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Пленум Центрального комитета правящей партии КНДР состоится в конце года

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пленарное заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи пройдет в конце декабря, сообщило государственное информагентство КНДР ЦТАК.

"Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) приняло решение созвать 6-е пленарное заседание 8-го Центрального комитета ТПК в конце декабря, чтобы рассмотреть ход реализации партийной и государственной политики на 2022 год (...) и принять решение о планах работы на 2023 год и (обсудить - ИФ) ряд важных вопросов, возникающих в развитии партии и революции в настоящее время", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что соответствующее постановление было принято 30 ноября на заседании политбюро правящей партии, на котором председательствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Во время заседания он отметил, что "внутренние и внешние обстоятельства 2022 года (...) были беспрецедентными, они проверили нашу волю и боеспособность".

Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын заявил, что "открылся новый этап для замечательного развития государства, а престиж и честь страны были подняты на новый уровень благодаря правильному руководству Центрального комитета партии".

Пленум ЦК ТПК пройдет на фоне растущих опасений, что Север вскоре может провести седьмое ядерное испытание.

КНДР
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