Конгресс США намерен выделить $10 млрд на военную помощь Тайваню

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американские законодатели готовы выделить до $10 млрд на укрепление обороны Тайваня, сообщило агентство Bloomberg.

Корреспондент агентства написал в твиттере, что это связано с "растущей напряженностью и угрозами со стороны Китая".

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщало, что в американской администрации и Конгрессе высказывают опасения в связи с тем, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти $19 млрд.

Газета писала, что опасения основаны на том, что многомиллиардные поставки оружия Украине вызвали сомнения "в способности правительства и оборонной промышленности идти в ногу с внезапным требованием вооружить Киев в конфликте, который, как ожидается, не скоро закончится".

По данным официальных лиц в конгрессе, объем невыполненных поставок Тайваню, который в декабре прошлого года превысил $14 млрд, вырос до $18,7 млрд.