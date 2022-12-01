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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Tesla отзовет более 435 тысяч электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc отзывает более 435 тысяч электромобилей в Китае спустя несколько дней после отзыва около 80 тысяч штук.

Компания уведомила китайское Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) о планах отозвать 142 277 произведенных в Китае электромобилей Tesla Model 3 и 292 855 электромобилей Model Y, говорится в сообщении SAMR.

Отзыв электромобилей связан с дефектами в программном обеспечении, которые могут нарушить работу боковых габаритных огней, отмечается в сообщении регулятора.

Tesla обновит ПО электромобилей дистанционно, чтобы устранить проблему. Компания свяжется с владельцами в случае, если для их электрокаров дистанционное обновление ПО будет недоступно.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,5%.

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