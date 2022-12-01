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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Чешская Mero сможет увеличить мощность нефтепровода TAL для ухода от поставок по "Дружбе"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Чешский трубопроводный оператор Mero получил одобрение на увеличение мощности нефтепровода TAL от всех акционеров консорциума, сообщила компания.

"Проект TAL+ был одобрен на заседании координационного комитета 30 ноября 2022 года в Австрии. Для утверждения этого проекта необходимо было получить согласие всех девяти совладельцев консорциума TAL", - говорится в сообщении.

В результате реализации проекта пропускная способность трубопровода вырастет на 4 млн тонн нефти, до необходимых Чехии 7-8 млн тонн, в итоге "полная независимость Чешской республики от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" будет обеспечена с 2025 года".

Стоимость модернизации оценивается в 1,2-1,6 млрд чешских крон (49,3-65,7 млн евро). Необходимый для проведения работ срок – 25 месяцев. Mero намерена подписать соглашение с консорциумом TAL в ближайшее время и приступить к техническим работам в январе 2023 года.

Трубопровод TAL напрямую связан с инфраструктурой Mero в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL, мощность которого уже позволяет полностью удовлетворить спрос Чехии.

Крупнейшие акционеры консорциума TAL – OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков рынка.

Чехия Mero TAL Дружба Австрия
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